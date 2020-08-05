Sahibinin elinden kaçan Paşa isimli keçiye 2 gün sonra ulaşıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sahibinin elinden kaçtıktan sonra kayıplara karışan kurbanlık keçiye iki gün sonra ulaşıldı.

İlçeye bağlı Hamzalar köyünde yaşayan Remzi Evin, Kurban Bayramı'nda satışa çıkardığı ancak satamadığı 130 kilogram ağırlındaki keçisini eve götürmek istedi.

KAMYONETTEN İNDİRİLDİĞİ SIRADA SAHİBİNİN ELİNDEN KAÇTI

"Paşa" isimli teke, kamyonetten indirildiği sırada sahibinin elinden kaçarak ormanlık alanda kayboldu. Kurbanlığı bulmak için iki gün boyunca arama yapan aile bireyleri tüm çabalarına rağmen sonuç alamadı.

İKİ GÜN SONRA BULUNDU

Keçi, iki gün sonra Hamzalar köyüne yakın bir yerde otlanırken aile bireyleri tarafından bulunarak eve getirildi.