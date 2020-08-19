KAAN YILDIRIM'DAN ŞİDDET MAĞDURU KADINLARA DESTEK

Daha önce Doğu'daki çocukların ve okulların eksiklerini gidermek için iki öğretmenle birlikte 'Toz Tebeşir' kampanyasını başlatan oyuncu Kaan Yıldırım, şimdi de ProCare Maske'nin satışından elde edeceği gelirin bir kısmını Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı aracılığıyla kadınlara destek olmak için kullanacak.

Kaan Yıldırım konuyla ilgili olarak; "Elimden geldiğince sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalışıyorum. Özellikle son aylarda kadına şiddetin maalesef tırmanışa geçtiğini takip ediyorum, bu sebeple özellikle Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na destek olmak istedim. Çünkü kadınların özgür ve eşit koşullarda, toplumsal cinsiyet ayrımcılığından uzak ve erkek şiddetiyle karşılaşmadan bir hayat sürmesinin önemini her gün biraz daha iyi anlıyoruz. ProCare Maske'nin satılan her maskesinden elde edeceğimiz gelirin bir kısmıyla, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na destek vereceğiz," dedi.