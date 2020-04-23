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K. Koreli koronavirüs hastası Çin sınır muhafızları tarafından vuruldu

Kuzey Kore ile Çin arasında bulunan Tumen Nehri'nden geçmeye çalışan bir kişi Çin sınır muhafızları tarafından vuruldu.

23.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:19

Kuzey Kore ile Çin arasında bulunan Tumen Nehri'nden geçmeye çalışan bir kişi Çin sınır muhafızları tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

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Kuzey Kore ile Çin arasında bulunan Tumen Nehri'nden geçmeye çalışan bir kişi Çin sınır muhafızları tarafından vuruldu. Çin medyasının "son dakika" koduyla geçtiği haberde, Kuzey Kore ile Çin arasında bulunan ve doğal sınır görevi gören Tumen Nehri'nden geçmeye çalışan Kuzey Koreli bir kişinin Çin sınır muhafızları tarafından vurulduğu aktarıldı. Kimliği açıklanmayan kişinin Çin'de hastaneye kaldırıldığı ve hastanedeki testler sonucu söz konusu kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Olaya ilişkin Çin ya da Kuzey Kore'den henüz bir açıklama gelmedi.