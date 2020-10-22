Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, oyuncuları kim?

Bugün Star TV ekranlarında Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi yayınlanacak. Peki Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Saat kaçta ve ne zaman başlayacak?

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi bugün (22 Ekim Perşembe 2020) Star TV ekranlarında saat 20:00 'da ve 22:20'de yayınlanacaktır. Filmin ingilizcesi "Jurassic World: Fallen Kingdom" olarak geçmektedir.

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ NEDİR?

Jurassic World: Yıkılmış Krallık (İngilizce: Jurassic World: Fallen Kingdom), J. A. Bayona tarafından yönetilen bir Amerikan bilimkurgu macera filmi. Bu film, 2015 yapımı Jurassic World'ün bir devamı ve Jurassic Park film serisinin beşinci filmidir. Filmin senaryosu Colin Trevorrow ve Derek Connolly tarafından yazılmıştır. Filmin oyuncuları, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, B. D. Wong, Toby Jones, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, Ted Levine, Geraldine Chaplin ve James Cromwell ve Frank Marshall, Patrick Crowley ve Belén Atienza yer alıyor. Trevorrow ve Steven Spielberg yönetici yapımcı olarak görev yapacak. Film, 22 Haziran 2018'de daha geniş bir sürümle birlikte 7 Haziran 2018'de İngiltere'de piyasaya sürülecek. Film Amblin Entertainment tarafından üretilecek ve Universal Pictures tarafından dağıtılacaktır.

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire'in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK OYUNCULARI KİMLERDİR?

Chris Pratt - Owen Grady

Bryce Dallas Howard - Claire Dearing

B. D. Wong - Dr. Henry Wu

Toby Jones

Rafe Spall

Justice Smith - Genç bir bilim adamı

Daniella Pineda

Ted Levine

Geraldine Chaplin

James Cromwell