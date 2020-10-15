Josef de Souza kimdir? Josef de Souza hangi takımda? Josef de Souza kaç yaşında?

Başarılı futbolcu Souza, Temmuz 2015 itibarı ile Fenerbahçe'de de oynamıştı. İstanbul benim ikinci evim, diyen Souza Beşiktaş 'ta forma giyen oyuncu kimdir? Josef de Souza kaç yaşında? Josef de Souza hangi takımlarda oynadı? Josef de Souza başarıları nelerdir?

JOSEF DE SOUZA KİMDİR?

Josef de Souza Dias ya da bilinen adıyla Souza (d. 11 Şubat 1989, Rio de Janeiro), Brezilyalı futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Profesyonel kariyerine 2008 yılında Vasco de Gama'da başlayan Josef de Souza 2010 yılında Porto'ya transfer oldu. 2011 yılında UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası'nı kazandı. 2012 yılında Grêmio'ya kiralandı.

2013 yılında Gremio Josef de Souza'yı Porto'dan 3.75 milyon euro karşılığında transfer oldu.2014 yılında Sao Paulo'ya kiralandı. 2014-2015 sezonunda Gremio'dan bonservissiz Sao Paulo'ya transfer oldu. Sao Paulo'da kendini çok iyi gösterdi ve Brezilya millî takımının antrenörü Dunga'nın ilgisini çekti ve 11 Ekim 2014 yılında seçildi. Millî takımda 3 maç oynadı.4 Temmuz 2015 itibarı ile Fenerbahçe SK resmi sitesinden yaptığı açıklamada oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçirileceğini duyurdu. 16 Şubat 2016 günü Lokomotiv Moskva ile oynanan son 32 mücadelesinin ilk ayağında rakip filelere 2 gol bırakmıştır.

JOSEF DE SOUZA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2008-2010 Vasco da Gama

2010-2012 Porto 2012-2013

Grêmio2014-2015 São Paulo

2015-2018 Fenerbahçe

2018- Al Ahli

2009 Brezilya

2014-2015 Brezilya

2020 Beşiktaş