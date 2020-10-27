Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus kaç yaşında? Jorge Jesus çalıştığı takımlar hangileri?

1989 yılından 2014 yılına kadar yaptığı Teknik Direktörlük hayatında ise daha başarılı olmuş ve şimdiye kadar 13 takım çalıştırmıştıran Jorge Jesus kimdir?

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Fernando Pinheiro Jesus (d. 24 Temmuz 1954, Mostaganem), Portekizli eski futbolcu ve teknik direktör. Şu anda Portekiz takımlarından Sporting'i çalıştırmaktadır.

JORGE JESUSU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı Kariyeri:

1969–1971 – Estrela Amadora

1971–1973 – Sporting CP

Profesyonel Futbol Kariyeri:

1973–1976 – Sporting CP

1973–1974 – Peniche (kiralık)

1974–1975 – Olhanense (kiralık)

1976–1977 – Belenenses

1977–1978 – Riopele

1978–1979 – Juventude Évora

1979–1980 – União Leiria

1980–1983 – Vitória Setúba

l1983–1985 – Farense

1985–1987 – Estrela Amadora

1987–1988 – Benfica Castelo Branco

1988–1989 – Almancilense

Teknik Direktörlük Kariyeri:

1989–1993 – Amora

1993–1996 – Felgueiras

1997–1998 – Felgueiras

1998 – União Madeira

1998–2000 – Estrela Amadora

2000–2002 – Vitória Setúbal

2002–2003 – Estrela Amadora

2003–2004 – Vitória Guimarães

2005 2005 – Moreirense

2005–2006 – União Leiria

2006–2008 – Belenenses

2008–2009 – Braga

2009- 2014 – Benfica