Johnson & Johnson hangi ülkenin? Johnson & Johnson sahibi kimdir? J&J ne demek? Janssen ilaç hangi ülkenin?

Merkezi ABD'de bulunan, kozmetik ve hijyenik ürünler üreten çokuluslu şirket Johnson & Johnson hangi şirketleri bünyesine kattı? Johnson & Johnson hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

JOHNSON & JOHNSON SAHİBİ KİMDİR?

Johnson & Johnson şirketi 1886 yılında üç kardeş-Robert Wood Johnson, James Wood Johnson ve Edward Mead Johnson tarafından kuruldu. İlk yıllarda şirket sterilizasyon malzemeleri, yapıştırıcılar ve medikal ürünler üzere uzmanlaştı. Hızla büyüyen şirket önce ABD'de ve Kanada'da, daha sonra Avrupa'da üretim tesisleri ve şubeleri yarattı.

Şirketin iş üç önemli sektörde-Consumer Health Care (tüketici ürünleri), Medical Devices & Diagnostics (hastaneler için ürünler: tıbbi ürünler ve ekipmanlar) ve Pharmaceuticals (eczacılık ürünleri) faaliyet gösteriyor.

Johnson & Johnson 1950'li yıllardan büyümesine nedenlerden biri ard-arda birçok şirketleri bünyesine katması oldu. Bu politika sayesinde Johnson & Johnson dünya çapında büyük şirketlerden biri oldu.

JOHNSON & JOHNSON BÜNYESİNE KATTIĞI ŞİRKETLER NELERDİR?

McNeil Consumer Healthcare - Robert McNeil tarafından 16 Mart 1879 tarihinde yaratıldı. 1904 yılında McNeil'ın oğlu Robert Lincoln McNeil şirketin yöneticiliyine geldi ve şirket 1933 yılında hastaneler, eczacılar ve doktorlar için reçeteli ilaçların pazarlaması odaklı McNeil Laboratuvarları yarattı. asetaminofen Gelişimi sonra firmanın başkanı olarak görev Robert L. McNeil, Jr., önderliğinde başladı. 1959 yılında, Johnson & Johnson McNeil Laboratuvarlarını kendi bünyesine kattı ve daha sonra şirket ilk kez Tylenol satmayı başardı. 1977 yılında, iki yan şirketleri kuruldu-McNeil medikal ürünler ve McNeil Tüketici Ürünleri Şirketi. 1993 yılında McNeil medikal ürünler Ortho-McNeil İlaç oluşturmak için Ortho İlaç ile birleşti. 2001 yılında McNeil Consumer Healthcare adını aldı. Şirket yetişkinler ve çocuklar için Tylenol® ve Motrin IB (ibuprofen) ürünlerini pazara sunuyor.

Cilag - 1933 yılında İsviçreli kimyager Bernhard Joos Schaffhausen tarafından İsviçre'de araştırma laboratuvarı kuruldu. 1959 yılında Cilag Johnson & Johnson ailesinin üyesi oldu. Doksanlı yılların başında Cilag ve Janssen Pharmaceutica birleşerek Janssen-Cilag birliği gibi oluşturuldu. 2014 yılında Cilag Covagen çok spesifik protein bazlı tedavilerin geliştirilmesi konusunda uzmanlaşmış ilaç şirketi satın aldı.

Janssen Pharmaceutica - Janssen Pharmaceuticals 1933 yılında Constant Janssen tarafından yaratıldı. 1934 yılında o, Turnhout N.V. Produkten Richter şirketini kurdu. İkinci Dünya savaşından sonra şirket Eupharma adı altında ilaç üretmeye başladı.Constantın oğlu Paul Janssen ise 1953 yılında kendi araştırma laboratuvarını kurdu ve 1956 yılında şirketin adını NV Laboratoria Pharmaceutica C. Janssen olarak değiştirdi. 24 ekim 1961 tarihinde Johnson & Johnson tarafından satın alınmıştır.2004 yılından ismi Janssen Pharmaceuticals oldu. 1999 yılında Johnson & Johnson içinde global klinik araştırma ve klinik olmayan gelişme organizasyonu haline gelmiştir. 2001 yılında araştırma faaliyetleri kapsamında Johnson & Johnson Eczacılık Araştırma ve Geliştirme organizasyonda araştırma faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi ile Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer edildi. Janssen Araştırma Vakfı ve R.W. Johnson Eczacılık Araştırma Enstitüsü araştırma faaliyetleri yeni küresel araştırma kuruluşu halinde birleştirildi. Ağustos 2013 yılında şirket Aragon Pharmaceuticals, Kasım 2014'te şirket Alios BioFarma ilaç şirketini 1,75 milyar $ satın aldı. 2015 yılın Mart ayında şirket XO1 Limited, Kasım 2015 yılında Novira Therapeutics şirketini bünyesine kattı.

DePuy ve Synthes - Johnson & Johnson Medikal Cihazlar grubununa dahildir. 1998 yılında DePuy Johnson & Johnson tarafından satın alınmıştır. 14 Haziran 2012 tarihinde, Johnson and Johnson için Synthesi 19,7 milyar $-a satın aldı ve DePuy ile entegre edilerek Codman & Shurtleff, DePuy Mitek, DePuy Ortopedi, ve DePuy Spine şirketleri de birleşerek DePuy Synthes Şirketi kuruldu.

Janssen Biotech - eski adı Centocor Biotech Inc. olarak bilinen Janssen Biotech 1979 yılında Philadelphia'da kurulan bir biyoteknoloji şirketidir. 1999 yılında Johnson & Johnson şirketinin bünyesine geçmiştir.2008 yılında Centocor ve Ortho Biyoteknoloji şirketi Centocor Ortho Biotech Inc oluşturmak için birleşti ve akciğer hastalıklarının tedavisi için inhale tedavilerin küçük molekül geliştirilmesi keşif olundu. Haziran 2011'de Centocor Ortho Biotech Janssen İnc-le birleşib Janssen Biotech, Inc. adını değiştirdi. Aralık 2014 yılında, şirket B hücreli habis tümörlerin tedavisinde CD19 ve CD3 proteinlerinin ve MacroGenics kanser ilacı geliştirmek isteğini duyurdu. Ocak 2015 yılında şirket gastrointestinal sistemin otoimmün hastalıklarına karşı antisens ilaçlar geliştirmek için Isis İlaç'ın RNA hedefleme teknolojisini kullanacağını açıkladı.

Ethicon - 1915 yılında, George F. Merson katgüt, ipek ve naylon sütür imalat, paketleme ve sterilizasyon için Edinburgh'da bir tesis açtı. Johnson & Johnson, 1947 yılında şirketi satın aldı. 1990'larda, Ethicon yeni ve gelişmiş ürünler ve teknolojiler çeşitlendirdi ve farklı ürünler konusunda Ethicon çatısı altında dört farklı şirketler kurdu. 2008 yılında Johnson & Johnson 1 milyar $-a Mentor Corporationi satın aldı ve Ethicon'la faaliyetlerini birleştirdi.

Crucell - 2010 yılında 2,4 milyar dolara Johnson & Johnson tarafından alındı.