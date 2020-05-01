Japonya'da 6 Mayıs'ta sona erecek OHAL'in uzatılması gündemde

Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) şartlarının uzatılmasına hafta başında karar verileceği açıklandı.

Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde OHAL'in uzatılma kararının gündemde olduğunu belirtti.

Abe, 16 Nisan'da ülke çapında ilan edilen ve 6 Mayıs'ta resmen sona ermesi planlanan OHAL'in yaklaşık 1 ay süreyle uzatılabilmesi için gerekli ön talimatları verdiğini aktardı.

Sağlık tesislerinin zor durumda olduğunu vurgulayan Abe, "OHAL'in uzatılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için uzman heyetini dinleyerek ve bölgelere ait son istatistikleri analiz ederek 4 Mayıs'ta karar vermek istiyoruz." dedi.

Japonya'da virüs kaynaklı vaka sayısı son 24 saatte 211 artarak 15 bin 228'e, ölü sayısı 11 artışla 479'a yükseldi.

Vakalar Tokyo'da 4 bin 317, Osaka'da 1625, Kanagawa'da 1023, Saitama'da 860, Çiba'da 835 ve Hokkaido'da 790'a çıktı.