Japon araştırmacılar koronavirisün insan cildi üzerinde dokuz saat yaşayabildiğini kanıtladı

Klinik Enfeksiyon Hastalıkları adlı bilimsel dergide bu ay yayımlanan araştırmaya göre koronavirüs insan cildi üzerinde dokuz saat kalırken grip virüsü sadece 1,8 saat yaşayabiliyor.

Kyoto Eyalet Üniversitesi Hastanesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Ryohei Hirose'nin de aralarında bulunduğu araştırmacılar, bu sonuçlara koronavirüsten ölen kişiler üzerinde yaptıkları otopsi sonucunda vardıklarını belirtiyor.

Buna göre, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 adlı virüsün normal gribe neden olan influenza A virüsüne (IAV) göre yaklaşık dört buçuk kat daha fazla bulaşma riski taşıdığı, bunun da salgının yayılma hızını arttırdığı tahmin ediliyor.

Bu riske karşı uzmanlar ellerin mutlaka sık sık yıkanması ve alkolle dezenfekte edilmesi gerektiğini söylüyor.

Zira bu uzmanlara göre hem koronavirüs hem de grip virüsü "el dezenfektanlarında bulunan etanolle temas ettiklerinde 15 saniye içinde ölüyor."

Plastik ve metal yüzeylerde daha da uzun yaşayabiliyor

Daha önceki araştırmalar koronavirüsün plastik ve metal yüzeylere temasından iki üç gün sonra bile enfekte etme olasılığının olduğunu ortaya koymuştu.

Japon araştırmacıların bulguları virüsün insan cildi ile etkileşimini açıklaması bakımından bir ilk olarak kabul ediliyor.

Hirose ve ekibindekiler korona ve grip virüslerinin paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı cam ve plastik yüzeylerde yaşama süresini de karşılaştırdılar. Buna göre koronavirüs bu yüzeylerde de 58 ile 85 saat arası aktif kalırken bu rakam grip virüsünde 6 ile 11 saat arasında değişiyor.

Koronavirüsün insan cildinde nispeten çok daha uzun süre kalmasının, bulaşı yollarının takibini güçleştirdiğinin altını çizen Hirose, "Eğer 9 saat aktif kalabiliyorsa dokunmayla geçen bulaşıları önlemek zor olacaktır. En nihayetinde bir insanın korunmak için yapabileceği şeylerin de bir sınırı olduğu düşünülürse koronaya yakalanan insanları hemen suçlamak da doğru değil." diyor.

Ne yapmalı?

Araştırmacılar, ellerin alkol bazlı temizleyicilerle temizlenmesini ve virüsün en çok bulaştığı göz, ağız ve burunla asla temas edilmemesini öğütlüyor.

Elleri sadece suyla 15 saniye yıkamak virüs miktarını yüzde bire düşürüyor. Sabunla 10 saniye yıkayıp 15 saniye suyla durulayınca miktar on binde bir gibi çok küçük bir risk haline geliyor.

Eller bu şekilde yıkandıktan sonra alkollü bir başka malzemeyle tekrar temizlenmesine gerek kalmıyor.

Dünya Sağlık Örgütü geçen yıl Çin'de ortaya çıkan ve şu ana dek 40 milyon insana bulaşan koronavirüse karşı en etkili önlemleri maske takmak, el hijyenini sağlamak ve sosyal mesafeyi korumak olarak listeliyor.