Jandarma Binbaşı Akkuş'u şehit eden gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının faillerinden "Doktor-Kendal" kod adlı terörist Veysel Altun olduğu belirlendi.

Terörist Altun'un "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer aldığı kaydedildi.

Bölgedeki arama tarama faaliyetlerinde bir M16 tüfek ve bir kalaşnikof ile 4 el bombası ele geçirildi.

"Kanın yerde kalmadı..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörist Altun'un etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer Akkuş...Bu gece Bitlis'te arkadaşların, Kendal kod adlı Veysel Altun'u… ila cehenneme zümera."