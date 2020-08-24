Jacob Blake: ABD'de polis siyah bir erkeği yedi el ateş ederek vurdu

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde yaşanan olaya yönelik yayınlanan videoda, bir polis memurunun siyahi vatandaşJacob Blake'i arabaya bindirmeye çalıştığı, yaşanan arbedede Blake'i arkadan vurduğu görülüyor. Babası Facebook üzerinden yapılan açıklamada, yedi el ateş edilen Jacob Blake'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanede tedavi altında olduğu belirtti.

Blake'in vurulmasının ardından ise eyaletin tamamında protesto eylemleri patlak verdi. Güvenlik görevlileriyle çatışan protestocular çok sayıda aracı ateşe verdi. Polis, olayları engellemek için göz yaşartıcı gaz kullandı. Öte yandan olayın olduğu Kenosha'da bir günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

VALİ OLAYI KINADI

Silahsız olduğu bildirilen Blake'in vurulmasının ardından Wisconsin Valisi Tony Evers, konuyla ilgili Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Evers, "Siyah Wisconsinlilerle ilişki kurarken aşırı güç kullanımına karşıyız" dedi.

Kenosha polisiyse, olaya karışan polis memuru hakkında soruşturma açılacağını açıkladı. Kenosha İlçe Yönetim Kurulu Sorumlusu Zach Rodriguez, Wisconsin'de yayın yapan TV kanalı WDJT'ye yaptığı açıklamada, şehirde polislerin vücut kamerası takmasının bir zorunluluk olması gerektiğini söyledi.

GEORGE FLOYD EYLEMLERİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Öte yandan olay, mayıs ayındaki George Floyd isimli bir siyahi vatandaşın Minnesota'da öldürülmesinin ardından yaşandı. Yaklaşık dokuz dakika boyunca bir polis memurunun boynunda diz çökmesinin ardından ölen Floyd'un ardından dünya çapında 'Black Lives Matter' protestoları olmuştu.