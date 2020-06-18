İZSU'dan tam kadro ziyaret

İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, Genel Müdür yardımcıları Onur Demirci, Filiz Yıldırım, İZSU İşletme Bakım Onarım Daire Başkanı Aydın Korkmaz, İZSU Projeler Daire Başkanı Mürüvvet Kılıç, İZSU Kanal Projeler Şube Müdürü Serdar Sadi, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran tarafından Tire'de ağırlandı. İZSU Tire İşletme Bakım Onarım Şube Müdürü Deniz Soman da İZSU yetkililerinin ziyaretine eşlik etti.

Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi ortak projeleri, Çöplen Dere ıslahı, alt yapı sorunlarının çözümü ve Tire köylerinde bulunan dere ıslahları görüşüldü. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan ve beraberindeki heyet ilçenin ihtiyaçları noktasında yapılması gerekenleri yerinde inceledi.

İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan ve ekibine ilgi ve alakaları için teşekkür eden Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran "Geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe Bey, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan Hanımefendi başta olmak üzere ilçemizin ihtiyaçları noktasında Büyükşehir bürokratlarına ziyaret gerçekleştirmiştik. Bu ziyaretimizin geri dönüşümleri umut ettiğimiz gibi oldu ve bugün İZSU yetkililerini ilçemizde ağırladık, tespitlerimizi yerinde gösterdik, çözüm önerilerimizi sunduk. Bu bağlamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer başta olmak üzere ekibine şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim "dedi.