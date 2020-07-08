İzmit'te zabıta ve polisten 'koronavirüs' denetimi

İzmit'te zabıta ve polisten 'koronavirüs' denetimiİZMİT'te, polis ve zabıta ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve lokantalarda denetim gerçekleştirilirken, kurallara uyulması yönünde uyarılar yapıldı.

08.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:07

İzmit'te zabıta ve polisten 'koronavirüs' denetimi

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İZMİT'te, polis ve zabıta ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve lokantalarda denetim gerçekleştirilirken, kurallara uyulması yönünde uyarılar yapıldı.

İzmit'te polis ve zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına yönelik denetim yaptı. İlçede bulunan kafe, restoran ve lokanta gibi çok sayıda kişinin bir arada bulunduğu bütün alanlar denetlendi. Yapılan denetlemelerde iş yeri sahipleri, açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.