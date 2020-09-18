İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi mi? Ege'de hangi koronavirüs yasakları getirildi ?

Pandemi süreci hakkında detayı açıklamalar yapan Sağlık Bakanı İzmir için özel detaylar verdi. Peki İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Uşaki ve Denizli hakkında değerlendirme yaptı. İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi mi? İzmir'de hangi yasaklar getirildi? İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

İZMİR'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakan Koca, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Uşak ve Denizli ile ilgili olarak sokağa çıkma yasağı konusunda bir açıklama yapmadı. resmi makamlardan bu şehirlerle ilgili sokağa çıka yasağı açıklaması gelmedi.