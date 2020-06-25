İzmir'de maske kullanımı zorunlu mu? İzmir'de maske kullanma şartı var?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir Valisi olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir'de maske kullanımı hakkında açıklama yaptı.

İZMİR'DE MASKE KULLANIMI ZORUNLU MU?

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, açıklamasında, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun." Diyerek İzmir'de maske kullanımı zorunluluğu getirildiğini açıkladı.