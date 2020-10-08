İzlanda - Romanya UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzlanda - Romanya maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi

UEFA Euro 2021 Play-off karşılaşmaları bugün yapılacak. Buna göre 4 takım Euro 2021 turnuvasına katılma hakkı kazanacak. Peki İzlanda - Romanya play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak verilecek? Tüm detaylar haberimizde...

İZLANDA - ROMANYA EURO 2021 PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?

İzlanda - Romanya Euro 2021 play off eleme maçı bugün 8 Ekim Perşembe günü oynanacak.

İZLANDA - ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç 8 Ekim Perşembe saat 21:45 'de başlayacak.

İZLANDA - ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

İzlanda - Romanya Euro 2021 play off eleme maçı UEFA TV ekranlarında canlı olarak paylaşılacak. Maçı uefa.tv den izleyebilirsiniz.

İZLANDA - ROMANYA ELEME MAÇI NEREDE?

Maç Laugardalsvöllur Stadyumu, Reykjavík'da oynanacak.