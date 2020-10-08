  

İzlanda - Romanya UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzlanda - Romanya maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi

08.10.2020 19:31 | Güncelleme: 08.10.2020 19:35

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Euro 2020 turnuvası Euro 2021'e ertelendi ve turnuva 11 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Turnuvaya katılacak son 4 takım play offun ardından belli olacak. Peki İzlanda - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Euro 2021 Play-off karşılaşmaları bugün yapılacak. Buna göre 4 takım Euro 2021 turnuvasına katılma hakkı kazanacak. Peki İzlanda - Romanya play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak verilecek? Tüm detaylar haberimizde...

İZLANDA - ROMANYA EURO 2021 PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?

İzlanda - Romanya Euro 2021 play off eleme maçı bugün 8 Ekim Perşembe günü oynanacak.

İZLANDA - ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç 8 Ekim Perşembe saat 21:45 'de başlayacak.

İZLANDA - ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

İzlanda - Romanya Euro 2021 play off eleme maçı UEFA TV ekranlarında canlı olarak paylaşılacak. Maçı uefa.tv den izleyebilirsiniz.

İZLANDA - ROMANYA ELEME MAÇI NEREDE?

Maç Laugardalsvöllur Stadyumu, Reykjavík'da oynanacak.

Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor

Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor

İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi

Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu