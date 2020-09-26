İyi Günde Kötü Günde dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyi Günde Kötü Günde konusu nedir? Dizi oyuncuları kimlerdir?

Star TV'nin yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde tüm heyecanıyla devam ediyor. Elçin Sangu, Yasemin Allen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı dizi İyi Günde Kötü Günde Cumartesi akşamları yayınlanıyor. İyi Günde Kötü Günde konusu nedir? İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE NEDİR?

İyi Günde Kötü Günde, O3 Medya yapımı, yönetmeliğini Metin Balekoğlu'nun yaptığı, Aksel Bonfil ve Pelin Karamehmetoğlu'nun senaryosunu birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı romantik komedi dizisi.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İyi Günde Kötü Günde dizisinin 3. bölümü bugün 26 Eylül Cumartesi günü akşam yayınlandı. Fakat fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında linkini ekleyeceğiz.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ 3. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ...

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

Leyla (Elçin Sangu), sevdiği adamla evleneceği gün, nikah masasında terk edilmenin acısını yaşar. Üstüne üstlük Leyla, bunun yanında, sevdiği Sarp'ın (Mehmet Ozan Dolunay) Melisa (Yasemin Allen) ile olan düğününü de organize etmek zorunda kalır.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Elçin Sangu - Leyla

Mehmet Ozan Dolunay - Sarp

Yasemin Allen - Melisa

Şenay Gürler - Aslıhan

Derya Alabora - Meral

Nergis Kumbasar - Perihan

Hakan Salınmış - Halil

Sinan Albayrak - Bülent

Ali Yağcı - Arda

Deniz Işın - Seda

Tugay Erdoğan - Can

Hande Yılmaz - Yasemin

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, düğününü organize edeceği kişinin, onu beş yıl önce terk eden eski nişanlısı olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşar. Sarp, Leyla'yı tanımıyormuş gibi davranır. Leyla'da bu oyunu sürdürür. Şimdi ortak bir sırları vardır. Ancak diğerlerinin bunu öğrenmesi an meselesidir. O yüzden çok dikkatli olmalılardır. Leyla istifa etmek ve işine devam etmek arasında bir karar vermek zorundadır.