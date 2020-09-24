İyi Günde Kötü Günde 3. bölüm fragmanı yayımlandı! İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm izle

İyi Günde Kötü Günde yeni bölüm geçen hafta ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, İyi Günde Kötü Günde 3. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cumartesi akşamları izleyicinin beğenisine sunulan İyi Günde Kötü Günde yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SON BÖLÜM İZLE...

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 3. BÖLÜM FRAGMANI

Leyla gözlerinin önünde, kendi elleriyle eski nişanlısını evlendirmek üzeredir. Ve artık son bir veda kalmıştır. Leyla tamam mı, yoksa devam mı diyecek?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, düğününü organize edeceği kişinin, onu beş yıl önce terk eden eski nişanlısı olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşar. Sarp, Leyla'yı tanımıyormuş gibi davranır. Leyla'da bu oyunu sürdürür. Şimdi ortak bir sırları vardır. Ancak diğerlerinin bunu öğrenmesi an meselesidir. O yüzden çok dikkatli olmalılardır. Leyla istifa etmek ve işine devam etmek arasında bir karar vermek zorundadır.