İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde hangi gün, hangi kanalda?
Başarılı oyuncu Elçin Sangu'nun başrolünde yer aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi her hafta televizyon ekranlarına geliyor. İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde hangi gün, hangi kanalda?
Dizi sezonunun başlamasıyla televizyon ekranlarına gelen İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölümünde neler oldu? İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde hangi gün, hangi kanalda?
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 1. BÖLÜM ÖZETİ
Leyla, başarılı ve düzgün bir düğün organizatörüdür. Şirketin patronu Aslıhan, kızı Melisa'nın düğününü de başarılı bir şekilde gerçekleştirse Leyla'yı terfi edeceğini söyler.
Sarp, sevgilisi Melisa ile evlenmek ve ünlü bir oteller zincirine müdür olarak atanmak için Londra'dan İstanbul'a taşınır.
Leyla terfi alacağı için, Sarp ise hayatında yeni bir sayfa açacağı için çok mutludur. Ancak ikisi de karşılaştıklarında büyük bir şok yaşayacaklarının farkında değillerdir.
Sarp, beş sene önce Leyla'yı nikah masasında terk edip gitmiştir. Nedenini kimse bilmemektedir. Şimdi Leyla, hayallerini mahveden adamın düğününü organize etmek zorundadır.
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI
Leyla - Elçin Sangu
Sarp - Ozan Dolunay
Melisa - Yasemin Allen
Aslıhan - Şenay Gürler
Meral - Derya Alabora
Perihan - Nergis Kumbasar
Halil - Hakan Salınmış
Arda - Ali Yağcı
Bülent - Sinan Albayrak
Yasemin - Hande Yılmaz
Seda - Deniz Işın
Can - Tugay Erdoğan
Yapımcı: 03 Medya
Yönetmen: Metin Balekoğlu
Senarist: Pelin Karamehmetoğlu & Aksel Bonfil
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE HANGİ GÜNDE, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Başrollerinde başarılı oyuncu Elçin Sangu'nun rol aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi Star TV ekranlarında Cumartesi günü yayınlanıyor.