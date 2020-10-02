İyi Günde Konusu Günde 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İyi Günde Konusu Günde oyuncuları kimler?

İyi Günde Kötü Günde, O3 Medya yapımı, yönetmeliğini Metin Balekoğlu'nun yaptığı, Aksel Bonfil ve Pelin Karamehmetoğlu'nun senaryosunu birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı romantik komedi dizisidir.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU

Leyla (Elçin Sangu), sevdiği adamla evleneceği gün, nikah masasında terk edilmenin acısını yaşar. Üstüne üstlük Leyla, bunun yanında, sevdiği Sarp'ın (Mehmet Ozan Dolunay) Melisa (Yasemin Allen) ile olan düğününü de organize etmek zorunda kalır.

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuranMelisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Sarp'ın düğünü başkasına devretmesi için Aslıhan'la konuştuğunu öğrenince çileden çıkar. Bir yandan işini bırakmak istemiyordur bir yandan da Sarp ile aynı ortama girmek ona işkence gibi geliyordur. Leyla, istifa edip etmeme konusunda hayatın ona getireceği işaretleri takip etmeye karar verir. Sarp'ın ise bu konuda bambaşka planları vardır. Leyla'yı uzaklaştırmak için ona çok iyi bir iş teklifi gelmesini sağlar. Leyla'nın gelen iş teklifi ile iyice kafası karışır. Acaba teklifi kabul edip gidecek mi?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLER?

Leyla: Elçin Sangu

Sarp: Ozan Dolunay

Melisa: Yasemin Allen

Aslıhan: Şenay Gürler

Meral: Derya Alabora

Perihan: Nergis Kumbasar

Halil: Hakan Salınmış

Arda: Ali Yağcı

Bülent: Sinan Albayrak

Yasemin : Hande Yılmaz

Seda: Deniz Işın

Can: Tugay Erdoğan

Yapım: O3 Medya

Yapımcı: Saner Ayar

Senaryo : Pelin Karamehmetoğlu, Aksel Bonfil