İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı kaç kaç? İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı golleri ve maç özeti!

Yeni Malatyaspor maçı yarın 16:00 'da başladı. İlk yarı 0-0 biten maçın sonucu ne? İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı kaç kaç? İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı golleri ve maçtan dakikalar!

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR -YENİ MALATYASPOR SÜPER LİG MAÇI KAÇ KAÇ?

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Milosevic, sol çaprazdan arka direğe havalandırdığı topa sağ kanattan bindiren Skubic kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana ceza sahasına doğru hareketlenen Zeki'ye pas attı. Zeki, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta yolladı.

28. dakikada Zeki'nin arka direğe doğru yaptığı ortaya Chebake gelişine vurdu ama top yan ağlarda kaldı.