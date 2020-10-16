İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı yarın 16:00 'da başlayacaktır. Peki Konyaspor - Yeni Malatyaspor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 16:00 'da başlayacaktır.

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?