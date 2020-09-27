İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Sporseverlerin heyecanla beklediği İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Konyaspor Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda? Karagümrük maçı ne zaman? Konyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Konyaspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? İşte, Konyaspor Beşiktaş maçının merak edilenleri.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Beşiktaş maçı 27.09.2020, Cuma saat 16.30'da başlayacak.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Konyaspor Beşiktaş maçı ücretli yayın platformu olan beinSport'tan yayınlanacak.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ KAÇ KAÇ?

Konyaspor 1-0 Beşiktaş maç devam ediyor.