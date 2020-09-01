İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 0.59 yükseldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar Ağustos'ta aylık bazda yüzde 0.59 arttı.

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan İTO Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerine göre, İstanbul'da toptan fiyatlar da yüzde 0.84 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre perakende fiyatlarda yıllık artış yüzde 11.27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'ne göre de toptan fiyatlarda yıllık artış yüzde 10.35 oldu.

Perakende fiyatlar aylık bazda;

Ev Eşyası harcamalarında yüzde 1.16,

Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 1.10,

Konut harcamalarında yüzde 1.07,

Gıda Harcamalarında yüzde 0.84,

Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 0.21 artarken,

Giyim Harcamalarında yüzde 2.06,

Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 0.88 azaldı,

Diğer Harcamalar grubunda değişmedi.

Toptan fiyatlar aylık bazda;

Madenler Grubunda yüzde 5.25,

Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1.54,

Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 0.70,

Gıda Maddeleri grubunda yüzde 0.39,

Mensucat Grubunda yüzde 0.33,

İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 0.27,

İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0.24 yükseldi.