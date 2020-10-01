İtalya Serie A'daki Genoa-Torino maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

İtalya Serie A yönetimi, 15 kişide yeni tip koronavirüse rastlanan Genoa takımının, bu hafta sonu Torino ile yapması planlanan maçı erteledi.

Genoa'daki koronavirüs vakalarını değerlendirmek üzere dün toplanan ve bugün güncellemeler doğrultusunda yeniden bir araya gelen Serie A yönetiminden yapılan açıklamada, 3 Ekim Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

BİR SONRAKİ MAÇTA HÜKMEN MAĞLUP OLABİLİR

İtalyan spor basınında çıkan haberlerde de UEFA'nın belirlediği protokole göre, 10 veya daha fazla pozitif vakası bulunan takımlar en az bir kere maç erteleme talebinde bulunabilecek. Bu durumda 11'i oyuncu, 4'ü teknik heyet personeli olmak üzere 15 kişinin koronavirüs olduğu Genoa'da sonraki haftalarda benzer durumun tekrar etmesi durumunda takım, sıradaki maça ya elindeki oyuncularla çıkacak ya da sahaya çıkmaması halinde hükmen yenik sayılacak.