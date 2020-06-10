İtalya'da 'şekli bozuk' meyve-sebzeler israfı önlemek için indirimli satılacak

İtalya'da meyve-sebzelerin, şekilleri standartlara uymadığı gerekçesiyle israf edilmesini önlemek için bir çevre örgütü ile bir süpermarket zinciri ortak kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında "mükemmel görünmeyen" meyve sebzeler yüzde 50'ye kadar indirimli satılacak.

Ülkenin önde gelen çevre örgütlerinden Legambiente ile ağırlıkla doğal ürünler satan NaturaSi süpermarket zincirinin kampanyası "Doğası böyle" adını taşıyor.

NaturaSi'nin ülke genelindeki yaklaşık 500 şubesinde, bugüne kadar "şekil bozukluğu" yüzünden tarladan raflara ulaşmayan sebze-meyveler düşük fiyatla satışa sunulacak.

Legambiente derneği tarafından yapılan açıklamaya göre İtalya'da her yıl üretim, dağıtım ya da tüketim aşamalarında israf edilen gıda ürünlerinin değeri 12-16 milyar euroya ulaşıyor.

Meyve ve sebze israfının yüzde 21'i de henüz tarladayken gerçekleşiyor.

Legambiente, bu meyve-sebzelerin sıklıkla "mükemmel olmadıkları, gıda endüstrisinin standartlarına uymadıkları için atıldığına ya da tarlada bırakıldığına" dikkat çekti.

Gıda ürünlerinin tarlada israfını büyük ölçüde azaltmak amacıyla başlatılan "doğası böyle" kampanyasıyla, "mükemmel olmasalar da, normalden biraz daha büyük ya da küçük olsalar da, ya da alışılmadık bir şekle sahip olsalar da aynı besin değerine sahip ürünlerin müşterilere sunulması" amaçlanıyor.

Kampanya duyurusunda "Her gün muazzam miktarda gıda ürünü, şekli ya da boyutu düzgün olmadığı gerekçesiyle üretim sistemimiz tarafından reddediliyor. Daha az 'güzel' ama yine de leziz gıdalar, 'mükemmellik' ya da 'standart' ideallerine uymadıkları için israf ediliyor" denildi.

NaturaSi CEO'su Fausto Jori de "Gittikçe artan dünya nüfusunu doyurmak için daha fazla kimyasal kullanmak gerektiğini, tarlaların sanayileştirilmesi gerektiğini söyleyenler var. Bizse bu meseleyle yüzleşmek için temel bir yaklaşım değişikliği yapmak istiyoruz. Halihazırda mevcut olan, üretimi için su, enerji, emek, kaynak harcanan ekili ürünleri israf etmeyelim" dedi.

Kampanyanın organizatörleri, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sosyo-ekonomik kriz döneminde gıda israfının azaltılmasının ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları geliştirilmesinin öneminin daha da arttığını vurguladı.

İtalya Ziraatçılar Derneği Coldiretti de geçen ay yaptığı bir açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayında meyve fiyatlarının ortalama yüzde 8, sebze fiyatlarının yüzde 5 oranında arttığını belirtmişti.