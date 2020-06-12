İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 223'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak 34 bin 223'e çıktı.

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1640'lık düşüşle 28 bin 997'ye geriledi. Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 236 bin 305'ye ulaştı. Sivil Savunma, son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısının, bir bölgede yapılan yeniden hesaplama sonucu ülke genelinde toplam 393 olduğunu belirtti.

İyileşenlerin sayısı bugün 1747'lik artışla 173 bin 85'e çıktı.



Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 56 artarak 34 bin 223'e yükseldi.



Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 236 olan sayı, bugün 227'ye geriledi.



Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 514 bin 441 test yapıldı.



Başbakan'ın ifadesini alan savcıdan açıklama

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde kuzeyde vakaların hızla artmasına karşın karantinaya alınmayan Alzano ve Nembro beldelerindeki duruma yönelik soruşturmada ifade verdi.

Bergamo Cumhuriyet Savcısı Maria Cristina Rota, bugün Başbakanlığa gelerek Başbakan Conte, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın bilgi amaçlı ifadelerine başvurdu.



Savcı Rota, Başbakanlıktan çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüşmelerimiz, kurumsal iş birliği ortamında gerçekleşti. İşimizi tamamlamamız için gereken açıklamaları için kendilerine minnettarız." dedi.