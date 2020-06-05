İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 774'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 85 artarak 33 bin 774'e yükseldi.



Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.



Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1453'lük düşüşle 36 bin 976'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 234 bin 531'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 518 oldu.



İyileşenlerin sayısı bugün 1886'lık artışla 163 bin 781'e çıktı.



Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 85 artarak 33 bin 774'e yükseldi.



Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 338 olan sayı, bugün 316'ya geriledi.



Ülke genelinde bugüne kadar, 4 milyon 114 bin 572 test yapıldı.

Diğer yandan, ülkede 16 bin 222 ile en çok can kaybı yaşanan bölge olan Lombardiya'da son 24 saatte kaydedilen yeni vakanın yüksekliği dikkati çekti. Ülke genelindeki 518 yeni vakadan, 402'sinin Lombardiya'dan olduğu bildirildi.

Bu arada, Bolonya kentinde yeni yoğun bakım ünitelerinin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Roberto Speranza, bugün salgının farklı bir evresinde olduklarını belirtti.

Halkı uyaran Speranza, "İhtiyatlı olmaya devam etmeliyiz. Bu savaş kazanılmış gibi düşünmemeliyiz." dedi.