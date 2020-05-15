İtalya'da koronavirüs: Salgının merkez üssü Bergamo'da yas ve umut

Bergamo, İtalya'da koronavirüs salgınından en ağır etkilenen kent. 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği kentte mart ayı sonuna doğru cenazelere yetişilemiyordu.

15.05.2020 23:35 | Son Güncelleme: 16.05.2020 00:20

Bergamo, İtalya'da koronavirüs salgınından en ağır etkilenen kent. 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği kentte Mart ayı sonuna doğru cenazelere yetişilemiyordu. İtalya'da her 10 koronavirüs ölümünden biri Bergamo'dan...

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Mart ayının ilk üç haftası kentte ölümler yüzde 1000 arttı.

Vaka sayılarının azalmaya başlamasıyla birlikte 5 Mayıs'ya ketteki bazı kısıtlamalar esnetilse de sokaklarda yas ve tedirginlik hakim. Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori ise kentin salgının sembolü değil umudun ve yeni bir başlangıcın sembolü olmasını istediklerini söylüyor.