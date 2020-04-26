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İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye geldi

Esenboğa Havalimanı Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken ve çocukları Hastaların sedyeyle kara ambulanslarına nakledilmesi ANKARA - İsveç'in...

26.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:37

Esenboğa Havalimanı

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Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken ve çocukları

Hastaların sedyeyle kara ambulanslarına nakledilmesi

ANKARA - İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi.