İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye geldi
Esenboğa Havalimanı Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken ve çocukları Hastaların sedyeyle kara ambulanslarına nakledilmesi ANKARA - İsveç'in...
26.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:37
Esenboğa Havalimanı
Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı
İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken ve çocukları
Hastaların sedyeyle kara ambulanslarına nakledilmesi
ANKARA - İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi.