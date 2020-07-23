İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

İstihdama ilişkin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak.

Yükseköğretim Kanunu'nun kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme düzenlemesi kapsamında Türkiye Bilimler Akademisinde görevlendirilenlerin sosyal ve mali hakları emsalleri ile eşitlenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.

Ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi teşvik edilecek.

Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek.

Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, iş yeri bu düzenleme kapsamında sağlanan destekten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacak. Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.

Söz konusu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacak.

Düzenleme kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecek. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan düzenleme kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak.

Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Kovid-19 salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Ayrıca, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih engelinin istisnalarına ekleniyor.

Soma'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu Maden Kanunu çerçevesinde imzalanmış rödovans sözleşmeleri kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden, kıdem tazminatlarını veya iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatını alamayanların tazminatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından karşılanacak.

İşçilerin tazminatları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna müracat edilmesi halinde müracat tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenecek.

Yapılan ödeme nedeniyle Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, rödovans sözleşmesinin tarafı olan ilgili şirketler ile bu şirketlerden tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan tutar için kıdem tazminatına hak kazanılacak şekilde iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihten düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar görev yapmış yönetim kurulu üyelerine rücu edecek.

Toplu taşıma araçlarının engellilerin erişilebilirliğine uygun olmasının sağlanabilmesi için yapılacak yükümlülükleri düzenleyen hükümler uyarınca, ilk kez denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha önce tespit edilip süre verilenlere; karşılanması gereken yükümlülüklerin Kovid-19 salgını sebebiyle aksaması dolayısıyla, yükümlülüğün maliyet ve niteliğine göre ilave süre verilebilecek.

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun "tanımlar" kısmına "Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının elektronik kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılabilmesini sağlayan sistem" tanımı ekleniyor.

Kimlik kartı kullanılarak yapılacak kimlik doğrulamada uygulanması öngörülen elektronik kimlik doğrulama sistemi İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin uygulanmasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre ve kişinin açık rızası alınarak işlem yapılacak.

Otoyollardan geçiş ücreti ödemeden geçen yabancı plakalı araçlar, yerli plakalı araçlarla aynı ceza ve usullere tabi olacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimlerin aksaması ve ilgili sınavların gerçekleştirilememesinden kaynaklı oluşacak uzman ve hekim açıklarını önlemek amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun, 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğü ötelenecek.

"Lozan" tartışması

Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneğinin Lozan Anlaşması'nın kabulünün yıl dönümü vesilesiyle yarın Anıtkabir'e gerçekleştirmek istediği ziyaretin engellendiğini söyleyerek, söz konusu iznin verilmesini istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye'nin imzaladığı sözleşmelere bağlı olduğuna işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu, Çanakkale'de, Kocatepe'de, Dumlupınar'da ve şehitlerimizin kanıyla cephede ödenmiştir. Bir ülkenin tapu senedi, başka ülkelerle yapılan anlaşmaya bağlı olarak asla alınamaz." diye konuştu.

CHP'li Özel, Lozan Anlaşması'na yönelik "Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi" nitelendirmesinin şahsına ait olmadığını, birçok siyasi tarafından kullanıldığını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Parti'li Özkan'ın hamaset yapma girişiminde bulunduğunu savundu.

Türkkan, Özkan'ın, Yunanistan'ın işgal ettiği Ege'deki adalara yönelik açıklama yapmasını istedi.

"Tarihi, siyasetin yüksek sesle tartışması faydalı değil"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "hamasetin" kelime anlamının "yiğitlik, yüreklilik" olduğunu, bağlamında ve yerinde bu duyarlılık gösterilmemesi halinde sakil düşebileceğini ancak yerinde olması şartıyla hamasetin gerekli olduğunu kaydetti.

Lozan Barış Anlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşması olduğunu belirten Bostancı, "Tarihi konuları siyasetin yüksek sesle tartışması kanaatimce faydalı değildir. Çünkü tarih, birçok farklı görüş, değerlendirmelere açık kapıları olan bir alandır. Daha ihtimamlı bir dille bu işleri, tarihi konuşmak daha doğru olur." dedi.

Bostancı, CHP'li Özel'in sözünü ettiği, Atatürkçü Düşünce Derneğinin Anıtkabir'e yapmak istediği ziyaret için Genelkurmay Başkanlığından izin alması gerektiğini, merasimlerin bu izinle yapılabileceğini anımsattı.

AK Parti'li Özkan, yeniden söz alarak, "O destansı zaferler olmasaydı, Lozan Anlaşması da olmayacaktı. Onun için biz mücadelemizi, al bayrağımızı tapu olarak görürüz. Bu da ebediyete kadar varlığımızın göstergesi olacaktır." diye konuştu.

CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan Barış Anlaşması'nın 93. yıl dönümünde yayınladığı açıklamasında anlaşma için "Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedidir." ifadesine yer verdiğini söyledi.

AK Parti'li Özkan da "Özellikle Özgür Özel'e teşekkür ediyorum, Reisçi olduğu için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, övgüyle, saygıyla Lozan'a bağlılığını gösterdiği için." dedi.

Genel Kurulda, kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından gündemdeki diğer tekliflerin görüşmelerine geçildi.

Komisyonun yerinde olmaması üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi, 28 Temmuz Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.