İstihdam paketi ne zaman açıklanacak? İstihdam paketinde kıdem tazminatı ve part-time çalışma yer aldı mı?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda (MYK) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un belirttiği istihdam paketinin yasalaşması konusunda yardım talep etti. Pakette yer alan bazı konularda uzlamşa sağlanamadığından paketi yeniden görüşme yoluna gidildi. Peki, İstihdam paketi ne zaman yasalaşacak? İstihdam paketinde neler var?

KIDEM TAZMİNATI VE PART-TİME ÇALIŞMA

İçinde kıdem tazminatı düzenlemesi, part-time çalışma gibi başlıkları barındıran istihdam paketi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda (MYK) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk istihdam paketiyle ilgili bilgi verirken, düzenlemenin biran önce yasalaştırılması konusunda yardım istedi. MYK'da kıdem tazminatı düzenlemesi, part-time çalışma gibi konularda tam uzlaşma sağlanamadığı yolunda görüşler dile getirildi. Böyle bir sürecin, TBMM'deki diğer çalışmaları etkileyeceğine ilişkin yorumlar yapıldı.

İSTİHDAM PAKETİ NE ZAMAN?

Bunun üzerine Erdoğan, "Ne kadar acele?" diye sordu. Bu konuda tam bir görüş birliği oluşmadığı için düzenlemenin bu bölümlerinin yeni yasama dönemine kalması benimsendi. Erdoğan, bu başlıklarda tarafların görüşü alınarak, bir kez daha uzlaşma aranması konusunda öneride bulundu. Paketin, acil olan ve uzlaşma sorunu olmayan bölümleri, TBMM'ye sevk edilirken, diğer başlıkların ekimden sonra gündeme getirilmesi benimsendi.