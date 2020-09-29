İster Sade İster İhtişamlı, Güzelliğinizi Gözler Önüne Seren Abiye Tesettür Giyimin Püf Noktaları

Söz konusu abiye tesettür giyim olduğunda ise bazı noktalar değişiyor. Sadelik ya da daha ihtişamlı göz alıcı ve dikkat çekici modeller, tek renk seçenekleri ya da rengârenk abiyeler, ucuz ya da daha yüksek maliyetleri abiyeler, büyük beden abiyeler ya da standart beden abiyeler. Artık hepsi tek bir tık uzağınızda kalıyor.

ABİYE TESETTÜR GİYİMDE NELER ÖNE ÇIKIYOR

Belki bundan 10 yıl önce burada olsaydık seçeneklerimiz daha kısıtlı olabilirdi. Ancak artık öyle değil. İnternet âlemi ve dahi yıllar yılı artan ve tüketicileri oldukça memnun eden tesettür giyim mağazaları artık hiçte uzağımızda değil. Siz istediğiniz kumaşı, rengi, modeli belirleyin. Arama çubuğu sihirli bir değnek gibi size istediğinizi verecek. Özellikle son yıllarda isteklerin artmasıyla arz talebi yarattı ve seçenekler de oldukça fazlalaştı.

KARARSIZLIĞA YER VERMEYİN

Aslında bu mottoyu hayatınızın her yerinde uygulamak en iyisi. Özellikle söz konusu abiye giyim olunca işler oldukça ciddiye biniyor. Tabii ki aldığınız abiyeyi belki de en özel gününüzde, bir nişanda bir davette söz ya da düğün merasimlerinde ya da bir mezuniyette giyeceksiniz. Durum böyle olunca üzerinize geçirdiğiniz kıyafet konusunda kararsız olmamanız ve kendinizden emin bir tonda o kıyafeti taşımanız oldukça önemli. Çünkü unutmayın kıyafeti kıyafet yapan onu taşıyan kişidir.

ABİYENİZ TESETTÜR GİYİME UYGUN MU?

Herkesin giyimi, tarzı ve örtünme şekli kendine göre değişir. Ancak herkesin yine kendi belirlediği bir takım tesettür çizgileri var. Siz de almayı planladığınız bu abiye kıyafetin ki bu bir elbise olabilir, bir kazak ya da bir etek olabilir kendinize belirlemiş olduğunuz çizgilere uyup uymadığını tartın, böylelikle kıyafeti üzerinizde taşırken zorlanmazsınız ve kedinizi mutlu tatmin olmuş ve de özgüvenli hissedersiniz.

ÇEŞİT ÇEŞİT RENKLER

Abiye tesettür giyimde artık seçeneklerin sınırı yok. Kendi zevkinize ve isteğine göre renkler bulmak mümkün özellikle ipek tafta ve krep kumaşlarda son yıllarda renk seçenekleri oldukça arttı. Genel olarak abiye giyimde bu tesettür giyim kategorisinde olsun ya da olmasın renkleri canlı ve parlak kumaşlar tercih edilir. Ancak bu durum tamamen size kalmış. Örneğin abiye dünyasında keten kumaş çok da tercih edilmez. Ancak bazen öyle abiyeler üretiliyor ki keten kumaş kullanılmasına rağmen spor abiye kategorisine girip kendine hayran bıraktırabiliyor.

BU ABİYE VÜCUT TİPİME NE KADAR UYGUN?

İnsanların çoğu zaman kendilerine sormaya çekindikleri bir sorudur bu. Bu abiye bana ne kadar uygun? Oyunuz kilonuz oldukça önemli ayrıntılar. Onun yanında vücudunuzun tipi alt vücudunuz ve üst bedeninizin birbiri ile uyumu oldukça mühim. Örneğin daha geniş bir alt bedeniniz varsa daha iri ve uçuş uçuş bir kıyafetle burayı kapatmak oldukça önemli ya da kollarım daha kalın abiye de görünmemeli diye düşünüyorsanız kolları volanlı bir modelle burayı gizlemek de önemli.

TAMAMLAYICI PARÇALARI GÖZ ARDI ETMEYİN

Bir abiyeyi abiye yapan en önemli parçalar tamamlayıcılardır. Daha soft bir abiye mi tercih ettiniz daha dikkat çeken bir çanta, ya da daha patlak renkte bir abiyeniz mi var, daha görünmez bir çanta tercih etmek oldukça önemlidir. Tamamlayıcılar sadece çantalar değildir. Ayakkabılar da oldukça önemli tamamlayıcılardır. Özellikle abiyenizin boy uzunluğuna göre ayakkabı seçmek önemlidir. Yani buradaki ayakkabı seçimi boyunuza göre değil abiyenize göre olmalıdır.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN TESETTÜR ABİYELER

Bu yıl abiye tesettür altın dönemlerinde diyebiliriz. Özellikle volanlı ve geniş kollar kendisine özel bir yer ediniyor diyebiliriz. Daha açık renkler örneğin kremler, soft pudralar, kırık beyazlar bu yıl oldukça ön planda. Eski yıllardaki taşlar yerini zarif tüllere ve güpürlere bıraktı. Çok da güzel oldu. Bu görünüm oldukça narin ve şık.

Siz de kendi abiye giyim tarzınızı kafanızda belirleyip bu özel günde en şık halinizle insanların arasına çıkıp, tüm gözleri üzerinizde toplayabilirsiniz.