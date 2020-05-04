Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı

Dünyanın mücadele ettiği korona virüse karşı ilaç ve aşı araştırmaları devam ederken, standardize edilmiş bu ürün ile koronayı yenmenin mümkün olduğu ortaya çıktı. Bu formülasyon virüs karşısında bir umut olurken, şimdiye kadar koronavirüse yakalanan doktorlar, siyasetçiler, iş adamları hatta ilaç firması sahibi insanlar standardize edilmiş formülasyon ile virüsü yendi.

11 tanesi ileri seviyede olan yüzlerce korona hastasını bu ürün ile ayağa kaldırdığını belirten Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mehmet Akdemir, konu ile ilgili Yeniçağ'a özel açıklamalarda bulundu.

"BU ÜRÜN KORONAVİRÜSÜN İLACI"

Akdemir, "Bu formülasyonu hastalarıma kullandım ve iyi sonuçlar elde ettik. Bu ürünü şu anda 15 şehir ve 27 tane korona merkezine gönderdik. Arkadaşlar ilaçları orada kullandılar. Bazı hastalarımızda dramatik sonuçlar aldık. Bu insanlar entübe sınırında. Bu hastalarda ciddi iyileşme gördük. Ancak bazı hastalarımız son döneme girmiş ve artık sonuç alınması çok zor olan hastalardı." şeklinde konuştu.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mehmet Akdemir

Akdemir, şu anda ürünün hangi seviyedeki hastaya uygulanıp uygulanmadığı hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını belirterek, "Ama ben kendi bilgilerime dayanarak söyleyeyim, bu formülasyon işe yarıyor. İnsanlara kullanıyoruz vekoronavirüsün ilacı mı, bence evet. Ürünü yaymak gerekir." dedi.

"ELİMİZDE ÇOK DEĞERLİ BİR FORMÜLASYON VAR"

"Biz bazı hastalarımızın nasıl iyileştiğine şaşırıyoruz. Bu hastalarımızın hepsinin akciğer görüntüleri kayıt altında." diyen Akdemir, "Ancak bilimsel sonuç almak için henüz erken, çünkü bilimsel sonuç almanız için bir gruba ilacı vermeniz, diğer gruba ise vermemeniz lazım. Bunu kanıtlamak için henüz erken dediğimiz gibi. Ben Ercüment Hoca (Ovalı) ilegörüştüm, onların elinde izole virüs var. Büyük ihtimalle kendi ellerindeki virüse bu formülasyonu gösterecekler" ifadelerini kullandı.

Akdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Ancak bu formülasyonda kullanılan tıbbi aromatik bileşenlerin koronaya karşı daha önceden çalışması var. 2003 yılında SARS a karşı Antiviral olduğugösterilmiş. Avrupa da birçok ülkede Astım Bronşit gibi Akciğer hastalıklarında da kullanılmaktadır. Bu bileşenler, hastane mikroplarına da normal ilaçlardan daha fazla etki gösteriyor.Bunlar zaten biliniyordu amaülkemizde ilk defaçok başarılı bir formülasyonla ürün haline getirildi. Biz de heyecanla denedik. Gayet olumlu sonuçlar aldık. Bu ürün ile baya hastamızı ayağa kaldırdık ama kayıt altına almadık. Tahmini olarak 100'ün üstüne çıkmıştır. Eş dost arkadaşlarımıza söylüyoruz ve kullanın diyoruz. Bence bu ürünün bir şekilde artık söylenmesi gerekiyordu… Adı: VACROL!.."