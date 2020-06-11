İstanbul Yeditepe Konserleri nerede çekiliyor? İstanbul Yeditepe Konserleri ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan İstanbul Yeditepe Konserleri adlı programda 9 Haziran'dan itibaren her gün ayrı bir sanatçı sahne alacak ve etkinlik bir ay sürecek. 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseri, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" çalışmalarının ardından son etkinlik de İstanbul Yeditepe Konserleri olarak belirlendi. istanbul Yeditepe Konserlerinde hangi sanatçılar var?

İSTANBUL YEDİTEPE KONSERLERİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın ortaya koyduğu ve koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşlara büyük moral olan bir dizi kültürel etkinlikten biri olan İstanbul Yeditepe Konserleri, 9 Haziran'da başladı ve konserler bir ay boyunca her gün saat 21:00'da İletişim Başkanlığı Youtube kanalından yayınlanacak.

İSTANBUL YEDİTEPE KONSERLERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir birinden başarılı sanatçının yer aldığı konser etkinliği, İstanbul Boğazı'ndaki Kuruçeşme'de gerçekleştiriliyor. İstanbul Yeditepe Konserleri'nde ünlü isimler, Covid-19'dan önce olduğu gibi ancak seyircisiz olacak şekilde sahneyi dolduruyor.

İSTANBUL YEDİTEPE KONSERLERİ'NDE KİMLER VAR?

9 Haziran'da Ajda Pekkan ile açılışı yapılan konser etkinliğinde ilk 10 gün için sahne alacak isimler belirlendi. Bir ay boyunca 60 yıldızın yer alacağı programda şarkılarıyla evlere konuk olacak isimler şöyle:

9 Haziran – Ajda Pekkan

10 Haziran – Sibel Can

11 Haziran – Demet Akalın, Alişan

12 Haziran – Funda Arar, Hakan Peker

13 Haziran – Işın Karaca, Coşkun Sabah

14 Haziran – Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam

15 Haziran – Serdar Ortaç, Sinan Akçıl

16 Haziran – Muazzez Ersoy, Zekai Tunca

17 Haziran – Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten

18 Haziran – Ebru Yaşar, Bülent Serttaş