İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ilk fotoğrafını paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika paylaşımı geldi. Vali Yerlikaya, bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİ KAYA HATIRLATTI

Fotoğraf karesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Paylaşımına bir de not düşen Vali Yerlikaya, "Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra Ayasofya Camii'nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul'un parolası; maske, mesafe, sabır, anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor görevli kardeşlerime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ile ilk fotoğrafı paylaşıldı.

AYASOFYA CAMİİ İMAMI KİMLER?

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu, Ayasofya Cami imam hatipleri oldu.

AYASOFYA CAMİİ'NİN HOCALARI KİMLER?

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın

Ferruh Muştuer

Bünyamin Topçuoğlu

AYASOFYA CAMİİ'NİN MÜEZZİNLERİ KİMLER?

Ahmet Hadi Duran

İbrahim Çoban

Şükrü Asıleren

Rıdvan Akbaş

Alpcan Çelik