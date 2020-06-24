İstanbul'un doğal tarihi ve kültürel varlıkları nelerdir? İstanbul'un 7 tepesi nerelerdir?

300 bin yıl öncesine dayana tarihi ile İstanbul, Osmanlı, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu'na 1923 yılına kadar başkentlik yapmıştır. Kültürün, sanatın, önemli mimari yapılarına ev sahipliği yapmaktadır.

Dünyanın eşsiz kentleri arasında gösterilen yer, doğası, kültürü ve konumu ile dikkatleri çekmiştir. 7 tepeli İstanbul'un doğal tarihi ve kültürel varlıklarını sizler için derledik.

İSTANBUL'UN 7 TEPESİ NERELERDİR?

Topkapı Sarayı tepesi

Çemberlitaş tepesi

Beyazıt tepesi

Fatih tepesi

Yavuzselim tepesi

Edirnekapı tepesi

Kocamustafapaşa tepesi

AVRUPA YAKASI DOĞAL VE TARİHİ VARLIKLARI

Her köşesi ayrı bir keyif olan İstanbul'da, her köşesinde ayrı hikayeler ve olaylar ile çevrilidir. Haftalarca belki aylarca gezseniz bitiremeyeceğiniz bu şehri, daha kolay gezmeniz için iyi bir araştırma yaptık. Avrupa yakası gezilecek tarihi yerler nerelerdir?

1: Ayasofya: İlk olarak bizans dönemi'nde kilise olarak kullanılan yapı, 1453'te İstanbul'un fethi ile beraber cami olarak kullanılmaya başlandı. 1934 tarihinden beri müzeye giriş sağlanmaktadır.

2: Sultan Ahmet Cami: İçindeki iznik çinileri nedeniyle Blue Mosque adıyla anılmaktadır. 50 farklı lale deseni, benzersiz atmosferi ve görkemli yapısı ile gelen ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaktadır. Ziyaret girişi ücretsiz olup cuma günleri giriş saati 13.30.

3: Topkapı Sarayı: 478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. 400 yıl boyunca merkezi konumda bu yerde, padişahların kişisel eşyaları veresimlerini görebilirsiniz. Salı günleri ziyarete kapalı müze, ücretlidir. Giriş ücreti 72TL, Harem Bölümü 42TL, Aya İrini Müzesi 36TL.

4: İbrahim Paşa Sarayı: Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı İbrahim Paşa, 16.yüzyılda yaptırılmıştır.İbrahim Paşa Sarayı, günümüzde Türk ve İslâm Eserleri Müzesi olarak kullanılıyor.

5: Süleymaniye Cami: Süleymaniye Cami, Fatih ilçesinde bulunmaktadır. Mimar Sinan tarafından yapılan yapıda, kütüphane, hastane, hamam ve imaret bulunmaktadır.

6: Kapalı Çarşı: Yabancı turistlerin ilk merak ettiği kapalı çarşı, aradığınız her şeye sahip. En eski ve büyük alışveriş konumundaki bu yer, geniş ürün çeşitliliği nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı.

7: Mısır Çarşısı: Eminönü ilçesinde bulunmaktadır. Aktarları ve hediyelik eşyaları ile en eski kapalı çarşılardan biridir. En son 2014 yılında restorasyon çalışmasına girmiştir.

8: Yerebatan Sarnıcı: Bizans döneminde su ihtiyacını karşılamak için yaptırılan sarnıc, 9 bin 800 metrekarelik bir alana yayılıyor. Huzurlu ve sessiz yapısı ile turistleri kendine bağlamaktadır. Giriş ücretlidir. Yetişkin 10TL, öğrenci 5 TL, yabancı ziyaretçiler 20 TL'dir.

9: Aya İrini: Birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaktadır.

10: Fener Rum Erkek Lisesi: Fatih ilçesinde bulunan lise, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. İhtişamlı yapısı ile anında dikkat çeken lise, dışarıdan ziyarete kapalıdır. Bu yapıyı görmek isterseniz sadece dış duvarlarını görebilirsiniz.

11: Bulgar Sveti Stefan Kilisesi: Balat semtinde bulunmaktadır. Tamamı demirden yapılmış olup yapının tüm parçaları birbirine cıvata, somun ve perçinle ya da kaynaklanarak birleştirilmiş.

12: Galata Kulesi: İlk olarak fener kulesi olarak yapılmış daha sonra Galata Kulesi 2013'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi.

13: Dolmabahçe Sarayı: 1839 yılında Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır. 184 yılında ziyarete açılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü zaman ki yatağı da yer almaktadır.

14: Yıldız Sarayı: Yıldız Sarayı Beşiktaş ilçesinde bulunmaktadır. Türk-Osmanlı yapısını yansıtmaktadır. Bu sarayda 3 müze bir aradadır.

15: Çırağan Sarayı: Osmanlıya ait tek saraydır. Yüksek maliyetle yapılan yapı, 1000 altına mal olan kapıları ille bilinmektedir.

16: Rumeli Hisarı: Sarıyer ilçesinde bulunmaktadır. 1452 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından 30 dönümlük arazi üzerine yaptırılmıştır.

ANADOLU YAKASI DOĞAL VE TARİHİ VARLIKLARI

Haydarpaşa Garı: Alman mühendisler tarafından 1908 yılında yapılmıştır. Arkeolojik kazılar ve restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir hizmet verememektedir. Birçok türk filmine konu olan gar, anadolu yakasında Kadıköy'de bulunmaktadır.

Kız Kulesi: Üsküdar'ın salacak sahilinde bulunur. Yıllara meydan okuyan yapı zamanında farklı amaçlar için kullanılmıştır. Haftanın 7 günü ziyarete açık yapı ücretlidir. Öğrenci 15 TL, yetişkin 30 TL'dir.

Mihrimah Sultan Külliyesi: Mihrimah Sultan için Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Önemli yapılar arasında yer alan külliyede, gündoğumu ve gün batımını izleyebilirsiniz.

Beylerbeyi Sarayı: Üsküdar'da bulunan saray, Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Anadolu bölgesinin kıymetli yapıları arasında yer alır. Günümüzde yabancı konukları ağırlamak içinde kullanılır.

Adile Sultan Kasrı: 1853 yılında Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. En önemli özelliği, türk sinemasının önemli filmi Hababam Sınıfı'nın burada çekilmesidir.

Anadolu Hisarı: Rumeli Hisarı karşısında, Anadolu Hisarı semtinde bulunur. Halk ziyaretine kapalı yapı, Hisarlar Müzesi'nin özel izniyle ziyaret edilebiliyor.

Kuleli Askeri Lisesi: İstanbul Boğazı'nın kıyısında bulunmaktadır. Subay yetiştirmek için önemli konumda olan okul, OHAL kapsamında 31 Temmuz 2016 tarihinde kapatılmıştır.

Hıdiv Kasrı: 1907 yılındahıdivi Abbas Hilmi Paşa tarafından yaptırıldı. Haftanın 7 günü ziyarete açıktır.Kafe ve restoranında mola verip tarihi mekanın atmosferinin tadını çıkarabilirsiniz.

Yoros Kalesi: Anadolu Kavağı semtinde bulunan kale, anadolu'nun önemli gezi yerlerindendir.

Aya Yorgi Manastırı: Büyük adanın tepesinde bulunur. Ziyaret ücretsizdir.

Heybeliada Ruhban Okulu:Atina Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden sonra din alanında eğitim veren ikinci okul olma özelliği taşımaktadır. Dünyanın başka yerlerinde göremeyeceğiniz yapı, Türkiye'de ve dünya'da önemini korumaktadır.

İSTANBUL'UN ESKİ İSİMLERİ NELERDİR?

Lygos

Byzantion

Augusta Antonina,

Nova Roma

Konstantinopolis

Konstantiniyye

İstanbul