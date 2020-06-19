İstanbul hava durumu! İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? 19 Haziran İstanbul hava durum raporu! 5 Günlük İstanbul hava durumu!

Bir süredir sıcak havaların devam ettiği İstanbul'da iki gündür sağanak yağış etkisini gösteriyor. Gök gürültülü etkili sağanak yağışlar görülen İstanbul'da İstanbul hava durumu! İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? 19 Haziran İstanbul hava durum raporu! Konuları araştırıldı.

19 HAZİRAN İSTANBUL HAVA DURUMU

5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU!

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?