İstanbul hava durumu! İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? 19 Haziran İstanbul hava durum raporu! 5 Günlük İstanbul hava durumu!

İki gündür sağanak yağış devam eden İstanbul'da, İstanbullular hava durumunu merak etti. İstanbul hava durumu, İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek ve 19 Haziran İstanbul hava durum raporu gibi konular merak edildi.

19.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:03

Bir süredir sıcak havaların devam ettiği İstanbul'da iki gündür sağanak yağış etkisini gösteriyor. Gök gürültülü etkili sağanak yağışlar görülen İstanbul'da İstanbul hava durumu! İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? 19 Haziran İstanbul hava durum raporu! Konuları araştırıldı.

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı

19 HAZİRAN İSTANBUL HAVA DURUMU

5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU!

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

12.00 - 15.00 arası: Sağanak yağmur

15.00 - 18.00 arası: Sağanak yağmur

18.00 - 21.00 arası: Yağmurlu

21.00 - 24.00 arası: Bulutlu