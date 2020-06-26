İstanbul fuar tarihleri nedir? Fuarların amacı nedir?

FUARLARIN AMACI NEDİR?

Fuarlar sektörü bir araya toplar. Özellikle uluslararası alanda yapılan fuarlar sektörün büyümesi adına önemli adım olmuştur. Sektöre ilgi duyan kişilerin bir araya gelmesi sektöre yeni katılımları oluşturacaktır. Belki uzun ve dikkatli çalışmalar sonucunda bile erişme olanağı bulamayacağınız alıcılarla orada karşılaşma şansına orada sahip olacaksınız. Sektörün en önemli kişileri burada bulabilir, projelerinizden bahsedebilirsiniz.

İSTANBUL FUAR TARİHLERİ

AĞUSTOS AYINDA HANGİ FUARLAR VAR?

-25-29 Ağustos 2020- 26. İstanbul Uluslararası Ev Tekstil Fuarı, Expo Yeşilköy

-24-28 Ağustos 2020, 43. Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı, Tüyap İstanbul

EYLÜL AYINDA HANGİ FUARLAR VAR?

-02-05 Eylül 2020, Gıda İşleme Sistemleri, Paketleme ve Ambalaj Çözümleri Özel Bölümü

50 bine yakın katılım beklene furda, rakiplerin birbirine yenilik, yüksek kalite ve çözümler getireceği düşünülmektedir.Amaç birbirine iyi gelecek sektörü bir araya getirmektir.

-02-05 Eylül 2020, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, Expo Yeşilköy

Türk ve dünya mutfağı ve gıda sektörü ile konuşmalar yapılacak. Yeni iş ortaklığının kurulması beklenmektedir. Gıda firmaları bu fuarda ürünlerini sergileyecek. Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas A. Gugler konuşmacı olarak katılacaktır.

-02-05 Eylül, İstanbul Oyuncak fuarı, 3. Uluslararası Oyuncak, Oyun ve Bebek Fuarı, Tüyap İstanbul

-03-06 Eylül, GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı, Tüyap İstanbul

-02-05 Eylül, Yatak, Yatak Ürünleri ve Teknolojileri, Expo Yeşilköy

Sektörde profesyonelleşmiş kişileri bir araya toplamayı amaçlamaktadır. Uluslararası alanda farkındalık yaratıldığına inanılmaktadır. Dış ticaret bakımından beklenenden daha fazla artış gösteren sektör, bu bağlamda hacmini daha fazla arttırmayı amaç edinmiştir.

-10-13 Eylül 2020, Kozmetik, Güzellik, Medikal Estetik Cihaz ve Ekipmanları Fuarı

400'ün üzerinde markanın geleceği fuarda, yeni ürünler ve gelişen uygulama yöntemleri gösterilecek. Bakım ve kozmetik üzerine merakları yok edecek, yeni ürünlerin dokularını, renk çeşidini ve ücretlerini görebileceğiniz bu fuarı kaçırmayın.

-10-13 Eylül 2020, 31. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, Tüyap İstanbul

-17-20 Eylül 2020, Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı, Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece / İSTANBUL

- 30 Eylül- 03 Ekim, 63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, Expo Yeşilköy

Bu fuarda trendler belirlenecek, global markalarla ticaret etkileşim artacaktır.

EKİM AYINDA HANGİ FUARLAR VAR?

- 10-14 Ekim 2020, 33. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece / İSTANBUL

-8-11 Ekim 2020, Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı,

200 kişiden fazla üretici ve ithalatçı firmanın katılımı ile ticaretin büyümesi amaçlamaktadır.

-21-24 Ekim, 15. Uluslararası Gıda ve İçecek Teknolojileri Fuarı, Tüyap İstanbul

Pastacılık, şekerleme, süt ürünleri ve soğuk zincir ekipmanları, yüksek kalite ile önemli firmaları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

KASIM AYINDA HANGİ FUARLAR VAR?

-5-7 Kasım 2020, 27. Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma, Rehabilitasyon, Cihaz, Sistem, Donanım ve Hastane Fuarı, Tüyap, İstanbul

Medikal sektörün tüm ihtiyaçların sergileneceği, Türkiye'nin Medikal anlamda önemli fuarına

39 ülkeden 118 katılımcının katılımı beklenmektedir.

-12-14 Kasım 2020, 15. Uluslararası Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı, Tüyap İstanbul

Sektörün önde gelen global kuruluşların katılımı ile gerçekleşecek. Etkili ve kalıcı çözümlerin konuşulacağı fuarda, ileriye dönük projeler gündemde olacaktır.

-04-07 Kasım 2020, Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı, Expo Yeşilköy

Birçok dernek tarafından desteklenen projelerin tanıtılacağı fuarda, geri kazanım tesis ve ürünleri, kentsel çevre temizlik araçları, yenilenebilir ve solar enerji sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ürünlerini sergileyecek.

-12-13 Kasım 2020, Uluslararası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı, Tüyap İstanbul

Farklı ağaç türlerinden bitkilere tüm ekipmanları ile sergilenecek fuar, bahçe aksesuarları ve peyzaj uygulamaları sergilenecektir.

ARALIK AYINDA HANGİ FUARLAR VAR?

-02-05 Aralık 2020, Uluslararası İstanbul Plastik Endüstri Fuarı, Tüyap İstanbul

-02-05 Aralık 2020, Anayurt Güvenliği, İç Güvenlik Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı, Expo Yeşilköy

Önemli konulardan biri kamu güvenliği ve sınır güvenliği gibitoplumu ilgilendiren olaylardır. Oldukça büyük organizasyon katılımcıların yoğun ilgisi ile ses getirecektir.

-10-13 Aralık 2020, Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı, Tüyap İstanbul

Yapılan görüşmeler, sektörde önde gelen isimler ticaret gelişimi destekleyecektir. Yeraltı maden işletmecilerin katılımı ile gerçekleşecek fuara, büyük katılım olması beklenmektedir.