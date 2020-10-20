İstanbul'dan Giresun'a uzanan gönül köprüsü! YEBYEK, 100 öğrencinin yüzünü güldürdü

Merkezi İstanbul Sultanbeyli'de bulunan Yedi Bölge Yedi Kardeş Kültür ve Dayanışma Derneği, Giresun'da bir köy okuluna kışlık bot, mont ve kırtasiye yardımında bulundu. Dernek Başkanı Çağdaş Toplu ve yönetim kurulu üyelerinin destekleri ile gerçekleştirilen projede yaklaşık 100 öğrenciye destek sağlandı.

"NEREDE BİR SIKINTI VARSA KOŞACAĞIZ"

Yapmış oldukları bu anlamlı yardım organizasyonuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Dernak Başkanı Çağdaş Toplu, "Yakın zamanda sel felaketi yaşayan Giresun Dereli'deki görevimizi tamamladık. Yedi Bölge Yedi Kardeş Derneği olarak emeği geçen bütün dostlara teşekkür ederiz Allah razı olsun. Bu memleketin neresinde bir sıkıntı varsa elimizden geldiği kadar koşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"BU GÜZEL HİZMETİ TEBRİK EDİYORUM"

Dernek yönetiminde yer alan isimlerden Kasım Kılıç da konuyla ilgili "Dernek yönetimindeki bir birinden kıymetli ağabeylerimizin kendi imkanları ile yapmış olduğu bu güzel hizmeti tebrik ediyorum. Bizleri de bu hayra ortak ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde bir yorumda bulundu.

Derneğin yardım organizasyonundan kareler;