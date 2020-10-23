İstanbul'da yaşanan tekme ve yumruklu kavgalar kamerada
23.10.2020 09:46 | Güncelleme: 23.10.2020 10:28
İstanbul'da yaşanan tekme ve yumruklu kavgalar kamerada Bağcılar'da korna basma yüzünden çıkan kavgada 3 kişi 1 şahsa tekme ve yumruklarla saldırdı Esenler'de çocukları kavga eden iki aile sokakta birbirine girdi Güngören'de ise yaşlı bir adamla market çalışanı tartıştı Bağcılar'da cadde...
İstanbul'da yaşanan tekme ve yumruklu kavgalar kamerada
Bağcılar'da korna basma yüzünden çıkan kavgada 3 kişi 1 şahsa tekme ve yumruklarla saldırdı
Esenler'de çocukları kavga eden iki aile sokakta birbirine girdi
Güngören'de ise yaşlı bir adamla market çalışanı tartıştı