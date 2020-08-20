İstanbul'da yağmur ne zamana kadar sürecek? Hava durumu nasıl olacak? 20 Ağustos hava durumu
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yurt genelinde sabah saatlerinde başlayan yağmurlar ne zaman bitecek? 20 Ağustos hava durumu nasıl olacak?
20.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:30
İstanbul'da başlayan sağanak yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre saat saat hava durumu haberimizde mevcuttur.
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20 AĞUSTOS SAAT SAAT HAVA DURUMU
Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış gidere şiddetini arttırmakta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 18:00 saatlerine kadar yağış etkisini gösterecektir.
İSTANBUL HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 28°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren azalacağı tahmin ediliyor.