İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı

Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı her geçen gün azalırken, salgınla mücadelede ikinci dönem olan "Kontrollü Sosyal Hayat" kapsamında kısıtlamaların kademeli olarak gevşetiliyor. Alınan kararlar neticesinde İstanbul'da da sosyal alanlarda sosyal mesafeli hazırlıklar başladı.

SOSYAL MESAFELİ YENİ DÖNEME GÖRE HAZIRLIK YAPILIYOR

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artık yeni bir döneme giriliyor. Maske ve eldiven kullanımı ile sosyal mesafenin artık hayatımızın bir parçası olduğu bu yeni dönemde açık hava alanları da sosyal mesafe kuralına göre hazırlanıyor. Özellikle kalabalık alanlarda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor.

REUTERS DÜNYAYA SERVİS ETTİ

Londra merkezli haber ajansı Reuters'ın İstanbul'dan servis ettiği bu fotoğraflarda sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık yapılıyor. Fotoğraflarda İstanbul'daki park alanı daire içine alınıyor.

İşte Reuters'ın dünyaya servis ettiği o görüntüler: