İstanbul'da karantina uygulanıyor mu? Hangi şehirlerde karantina var?

Covid-19 virüsü nedeniyle toplam 83 yerlerşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamayla, karantina bölgesindeki toplam nüfus 54.053 şeklindedir. İstanbul'a karantina var mı?

HANGİ İLLERDE KARANTİNA VAR?

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: ''Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053'dür.

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alındı. "