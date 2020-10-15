İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'un hangi semtinde deprem oldu? İstanbul'daki deprem kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre İstanbul'da meydana gelen deprem kaç büyüklüğünde? İstanbul'un hangi semtinde, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi saat 16:55'te merkez üssü İstanbul Avcılar olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu aktardı. Ölü ve yaralı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.