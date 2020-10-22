Ülkemizde 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayıları düne kıyasla arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2102 artarak 355 bin 528 oldu. 71 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 9 bin 584'e çıktı. İstanbul'da alınacak tedbirler neler? İstanbul vaka sayısı kaç? Artan vaka sonrası İstanbul'da tedbirler neler?

İSTANBUL'DA ALINACAK TEDBİRLER NELER?

Bakan Koca, toplantıda korona salgının İstanbul'daki seyrini görüştüklerini ifade etti. Koca, paylaşımında "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" dedi. İstanbul'da alınacak tedbirlerin neler olduğunu haberimizden takip edebilirsiniz.

İSTANBUL'DA VAKA SAYISI KAÇ?

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını belirterek, "Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" ifadelerini kullandı.