İstanbul Başakşehir - Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi?
28.10.2020 01:29 | Güncelleme: 28.10.2020 01:33
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Bugün grupların 2. maçları oynanacak. Peki Başakşehir - Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların ikinci karşılaşmalarının müsabakaları oynanacak. Peki Başakşehir - Paris Saint Germain maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?
BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Başakşehir - Paris Saint Germain maçı 28 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.
BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Başakşehir - Paris Saint Germain maçını Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.