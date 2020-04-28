İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor? İşsizlik maaşları hangi tarihte yatıyor? İşsizlik ödeneği tarihleri nedir? İşsizlik ödeneği nedir?

Muhtelif sebeplerle işini kaybeden vatandaşlar devletten işsizlik maaşı ödeneği alabiliyor. Bu kapsamda özellikle koronavirüs günlerinde insanların ihtiyaç duyduğu işsizlik maaşı ile ilgili sorulan soruları sizler için yanıtladık. SGK tarafından verilen işsizlik maaşları hangi gün yatmaktadır ve nereden alına bilir?

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATMAKTADIR

İşsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatırılmaktadır. İşsizlik maaşları PTT şubelerinden veriliyor. İşsizlik maaşının yatırıldığı ayın 5'i hafta sonuna denk geliyorsa malesef o haftadan sonraki ilk iş günü ya da ileri bir tarihte nüfus cüzdanı göstermek şartı ile PTT şubesine giden hak sahipleri maaşını alabilirler.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.