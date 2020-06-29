İşsiz maaşları yatmaya başladı mı? Kısa çalışma ödemeleri yatmaya başladı mı? Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ne zaman başlıyor?

Normalde şartlarda 5 Temmuz'da yapılması gereken işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öne çekildi. Gelişme sonrası ödeme yapılmasını bekleyenler işsiz maaşları yatmaya başladı mı? Kısa çalışma ödemeleri yatmaya başladı mı? Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ne zaman başlıyor gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

HAZİRAN AYI İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, hak sahiplerinin T.C. kimlik numaralarına göre banka hesaplarına yatırılacak. T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

HAZİRAN AYI İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ NASIL ALINIYOR?

IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme gerçekleştirilecek. Ödemeler, 3 Temmuz Cuma günü tamamlanacak.