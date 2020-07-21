İsrail Suriye'yi bombalıyor mu? Esed rejimi İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail uçaklarının, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni kullanarak, Şam'ın güneyine saldırdığını iddia etti. İsrail makamlarından, iddia edilen saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

ESED REJİMİNDEN İSRAİL İDDİASI: ŞAM'A HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİLER

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail uçaklarının, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni kullanarak, Şam'ın güneyine saldırdığını iddia etti.

Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerden birçoğunu düşürdü. Sadece maddi zarar oluştu." ifadesine yer verildi.

İSRAİL AÇIKLAMA YAPMADI

Başkent Şam'ın güneyinde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist grupların da bulunduğu biliniyor. İsrail makamlarından, iddia edilen saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in, 24 Haziran'da Hama'ya, 5 Mayıs'ta Halep'teki askeri noktalara, 31 Mart'ta Humus'un doğusuna, 20 Nisan'da yine aynı bölgedeki Palmira'ya (Tedmur), 27 Nisan'da başkent Şam yakınlarına ve son olarak 1 Mayıs'ta ülkenin güneyine saldırdığını öne sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.